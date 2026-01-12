ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan, ABD Adalet Bakanlığı'nın mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Üç isim, bu adımın Fed'in bağımsızlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, Trump yönetimini sert bir dille eleştirdi. Açıklamaya, Cumhuriyetçi ve Demokrat başkanlar dönemlerinde görev yapmış 10 eski üst düzey ekonomi yetkilisi de destek verdi.

BAĞIMSIZLIĞA MÜDAHALE UYARISI

Ortak metinde, soruşturmanın savcılık mekanizmasının kötüye kullanılmasına yönelik benzeri görülmemiş bir girişim olduğu belirtildi.

Eski başkanlar, bu tür uygulamaların genellikle kurumsal yapıları zayıf olan gelişmekteki ülkelerde görüldüğüne dikkat çekti. Böyle bir müdahalenin enflasyon ve ekonomik işleyiş üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin ekonomik başarısının temelinde hukukun üstünlüğünün yattığına vurgu yapılarak, bu tür eylemlerin bu anlayışla bağdaşmadığı kaydedildi.

POWELL'IN VİDEO MESAJI TETİKLEDİ

Açıklama, Fed Başkanı Powell'ın pazar günü yayımladığı olağanüstü video mesajının ardından geldi. Powell, Adalet Bakanlığı'nın geçen cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Bu celbin, geçen yıl haziran ayında Senato Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini belirten Powell, ifadesinin kısmen Fed'in Washington'daki tarihi ofis binalarının yenilenmesini kapsayan bir projeye ilişkin olduğunu hatırlatmıştı.

ASIL NEDEN PARA POLİTİKASI MI?

Powell, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını kabul etmekle birlikte, bu eylemin Trump yönetiminin tehditleri ve baskıları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, faiz oranlarını başkanın tercihlerine göre değil, halkın yararına göre belirlediklerini vurguladı.

Fed Başkanı, "Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı. Powell, görevini siyasi baskıdan uzak, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam odaklı sürdüreceğini belirtti.