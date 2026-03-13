ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattıkları savaş, İran’ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu’da büyük bir savaşa dönüştü. İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırarak karşılık veriyor.

Eski CIA analisti Larry C. Johnson Harici Youtube kanalında Prof. Dr. Hasan Ünal'ın konuğu oldu.

Johnson, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ABD, İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ HAFİFE ALDI'

Johnson, ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırıda büyük bir hesap hatası yaptığını belirterek, İsrail ve ABD’nin İran'ın askeri kapasitesini hafife aldıklarını söyledi.

Bir ABD üssünde hava savunma korumalarının tamamen tükendiğini açıklayan Johnson, “ABD'nin başı dertte” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran'daki rejimin kolayca devrileceğini sandığını söyleyen Johnson, "Çünkü CIA; NED ve USAID aracılığıyla bunu iddia eden kamuoyu araştırmaları finanse etti” sözlerini sarf etti.

'İRAN İLE OLAN SÜREÇTEN SAĞ ÇIKARLARSA TÜRKİYE'YE SALDIRACAKLAR'

ABD ve İsrail’in üst düzey İranlı liderlere suikast düzenlediklerini hatırlatan Johnson, “Eğer İran ile olan bu süreçten sağ çıkarlarsa üst düzey Türklere saldıracaklar ve suikast düzenleyecekler. Eğer buna inanmıyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir. İsrail, dünyadaki en cani, kontrolden çıkmış devlet tipi siyasi organizasyonudur” dedi.

'SAVAŞIN SONA ERME ŞARTLARINI İRAN BELİRLEYECEK'

Johnson, İsrail’in İran’a karşı tek başarı şansının Türkiye'yi bu savaşa dahil etmekten geçtiğini anladığını da sözlerine ekledi.

Savaşın ne zaman ve ne şekilde sona ereceği hakkında yorumlarda da bulunan Johnson, “Savaşın sona erme şartlarını ABD değil, İran belirleyecek” dedi.