CHP 20. Dönem Muğla Milletvekili avukat Zeki Çakıroğlu Milas'taki evinde aniden rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Çakıroğlu, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZEKİ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Milas'ta 1953 senesinde dünyaya gelen Çakıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatını uzun seneler serbest avukat olarak devam ettiren Çakıroğlu, yerel yönetimlerde de aktif rol aldı. Milas Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Çakıroğlu, 1995 genel seçimlerinde CHP listelerinden Muğla Milletvekili seçildi.