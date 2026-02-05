Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü.

BABASINA BALTAYLA SALDIRDI

İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı darbeler sonucu Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.