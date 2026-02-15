Çiğli Belediyesi eski Başkanı Utku Gümrükçü, Neo TV’de yayınlanan 10. Köy adlı programda İzmir’in gündemine ilişkin konuştu. Gümrükçü, yaptığı açıklamada kentin sorunlarına dikkat çeken iktidar ile yerel yönetimlerin arasındaki ilişkilere de dikkat çekti.

Gümrükçü, üniversitelerin bir dönem yerel yönetimlerin sorunlarının çözümünde aktif rol oynadığının altını çizerek “üniversitelerin bu konudaki ya duyarlılığı azaltıldı ya da onların yerel yönetimlerle entegre bir şekilde sorunları bilimsel düzeyde çözüp ele alıp çözme noktasında engel kondu” dedi.

Gümrükçü, İzmir’de yerel yönetimle ülkeyi yönetenlerin kentin sorunlarının çözümü konusunda büyük iletişimsizlik ve sorunlar olduğunun altını çizdi. Gümrükçü, kentte yerel yönetimlerin kaymakamlık, valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı gibi kurumlarla olan ilişkilerde sürecin genel siyasete kurban verildiğini belirterek “Körfezi kim temizleyecek? O diyor ki ‘ben temizlemem’ benim yetkim değil. Öbürü diyor ki ‘Esas senin yetkin benim değil’. Şimdi vatandaş bunu nereden bilecek? Ne oluyor? Taraflar burada kendi siyasal görüşüne göre ayrışıyor. Burada aylar geçiyor, kaybeden yine vatandaş oluyor” şeklinde konuştu.

Gümrükçü, “Cumhurbaşkanlığı seçimini aynı parti alsın, yereli aynı parti alsın. Bu demokrasi değil ki. İkisini aynı parti alınca bu kente hizmet gelince bunun adı demokrasi değil. Bunun adı başka bir şey. Biz gelince hallederiz demek de yanlış, ‘Onlar gitsin, biz çözeriz’ demek de yanlış. Bunun doğru konuşulacağı mekanizmaları inşa etmek zorundayız. Bunu siyaset çözemiyorsa, üniversiteler, sivil toplum örgütleri aracılık eder. Böyle bir gündem oluşur, herkes bir şey yapmak zorunda hisseder kendini” şeklinde konuştu.