Daha önce "Aşk Yeniden", "Yeni Gelin", "Avrupa Yakası" ve "Vermem Seni Eller" gibi yapımlarda rol alan Gündoğdu, hem kariyeri hem de fiziksel dönüşümüyle sık sık gündeme geliyor.

Verdiği 72 kilonun ardından adeta farklı bir görünüme kavuşan oyuncu, son paylaşımında yaşadığı sağlık sorunlarından da söz etti. Kendini bir süredir iyi hissetmediğini ifade eden Gündoğdu, kan tahlili yaptıracağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yarın sabah kan vereceğim. Kesin olmamakla birlikte bazı değerlerimde eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir yorgunluk hissediyorum ve çok üşüyorum. Hatta şu anda bile üşüyorum. Bu havada üzerimde kışlık içlik var."

Beslenme düzenine de değinen oyuncu, et tüketmediğini ve vitamin takviyelerine yeterince dikkat etmediğini söyleyerek demir ve D vitamini eksikliği yaşayabileceğini düşündüğünü dile getirdi. "Kan sonuçlarında ne çıkacağını göreceğiz ama gerçekten kendimi oldukça halsiz hissediyorum" dedi.

Gündoğdu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, "Harika görünüyorsunuz", "Büyük bir başarı, tebrikler" ve "Çok güzelsiniz" gibi olumlu mesajlar gönderdi.