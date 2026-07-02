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Kaynak: DHA

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi 1995. Sokak’ta meydana geldi. 18 katlı rezidansın 13'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Dar alan nedeniyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'CAN HAVLİYLE AŞAĞI İNDİK'

Rezidansta yaşayan Serhat Eraldı, "13'üncü katta ofisimiz var. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.