Kaynak: DHA

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu sene, bu zamanda, bu coğrafyada ve dünyanın bu gündemi içerisinde büyük bir diriliş şairinin hatırasına ve ismine uygun olarak bu kültür sezonunun açılıyor olması, aslında bu çağa verilmiş cevabımızın ne olduğunu da göstermeye çalışıyor. Biz insanlığa diyoruz ki yapay zekayla adam öldürenlere karşı dirilişle cevap veriyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi’nin Sezai Karakoç’a ithaf ettiği 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’nun açılış programı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun ev sahipliğinde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sezai Karakoç’un hayatı ve fikir dünyasını anlatan kısa video gösterimi yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘DİRENİŞ HATTINI SANATLA, EDEBİYATLA KURACAĞIZ’

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Değerler, neyi anlam atfettiğimiz, neyi anlamsız bulduğumuz insan olmanın esasıdır. Bugün yapay zeka karşısında değerlerimiz çalınmak isteniyor. Fikirlerimiz çalınmak isteniyor. Onun için İsrail ne diyor? Netanyahu ne diyor? ‘TikTok’a yatırım yapacağız, sosyal medyaya yatırım yapacağız. Tamam diyor bu nesil bize lanetler ama bir sonraki nesilde biz onların zihnini yok ederiz, biz onların zihinlerini yeniden ele geçiririz.’ Peki, neyle ele geçiririz? Tiyatroyla, edebiyatla, felsefeyle, sinemayla. O zaman biz direniş hattını nerede kuracağız? Felsefede, edebiyatta, sinemada kuracağız. Bugün onlarca salonu olmasından bahsetti belediye başkanımız. Gerçekten çok şaşırdım ve mutlu oldum. Yapılan faaliyetlerden bahsetti. Bu kadar mutlu olduğum çok az iş vardır” dedi.

‘BÜYÜK DEVLETİN YAZILIMI KÜLTÜR VE SANATTIR’

Çelik, “Arkadaşlar, büyük devletin yazılımı kültür ve sanattır. Yazılımı kültür ve sanat olmayan bir devlet büyük devlet olamaz. Biz, Topkapı Sarayı yapılırken taşların arasına boşluk bırakmışız. Niye? Yağmur yağdığında bu boşluklar suyla dolsun da kuşlar oradan su içsin diye. Büyük Mimar Sinan, Kâbe’nin etrafındaki revakları yaparken asimetrik yapmış. ‘Usta, sen bu kadar büyük mimarsın, niye asimetrik yaptın?’ demişler. O da ‘Simetrik yapsaydım insanların gözü Kâbe’den oraya kayacaktı. Oraya kaymasın diye asimetrik yaptım.’ demiş. İşte kültür budur, medeniyet budur. Peki, bunun devletteki karşılığı nedir? Ben geçenlerde bir tarih kitabı okuyordum. Daha doğrusu, bir anı kitabı okuyordum. Fransız bir sosyolog, ‘Sorbonne Üniversitesi’nde okurken İstanbul’u ziyaret ettim. Bir askeri birlik geçiyordu.’ diyor. ‘Bu nedir?’ diye sorduğunu, kendisine ‘Türk ordusu kuruluşunun 40’ıncı yılını kutluyor.’ denildiğini anlatıyor. Bunun üzerine, ‘Allah Allah, Türk ordusu kaç bin yıllık ordu; nasıl kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlar?’ diye düşündüğünü söylüyor. Tarihi sıfırlamışlar.” dedi.

‘MEDENİYET TASAVVURUMUZLA CEVAP VERİYORUZ’

Çelik, “Siz bilirsiniz, 1970’li yıllara kadar herhangi bir gemi Beşiktaş’tan geçerken, gemi sivilse yolcuları elini açar, Barbaros Hayrettin Paşa’ya dua ederdi. Askeri gemiyse Barbaros’u selamlardı. 1970’li yıllarda birileri bunu kaldırmış. Kim? Ne hadle ve ne akılla kaldırmış? Bunu kim geri getirdi? Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Kültür ve sanat bir eğlence faaliyeti değil, bir varoluş faaliyetidir. Bir diriliş faaliyetidir. Onun için başkanımızı çok tebrik ediyoruz. Bu sene, bu zamanda, bu coğrafyada ve dünyanın bu gündemi içerisinde, büyük bir diriliş şairinin hatırasına ve ismine uygun olarak bu kültür sezonunun açılıyor olması, aslında bu çağa verilmiş cevabımızın ne olduğunu da göstermeye çalışıyor. Biz insanlığa diyoruz ki yapay zekayla adam öldürenlere karşı dirilişle cevap veriyoruz. Ellerindeki en yüksek teknolojik silahlarla insanın zihnini çalmaya çalışanlara karşı medeniyet tasavvurumuzla cevap veriyoruz. Sözlüklerimizi çalmaya çalışanlara karşı fikrimizle, düşüncelerimizle, imanımızla ve özgüvenimizle cevap veriyoruz. Biz şunu diyoruz: Doğu da bizimdir, Batı da bizimdir. Bu şuurla bakın; Göbeklitepe’den başlayın, Kapadokya’ya gelin, oradan Topkapı Sarayı’na gelin, Türkiye’deki antik kentleri gezin. İnsanlık tarihinin özetini görürsünüz” diye konuştu.

‘SEZAİ KARAKOÇ'UN İSMİNİN VERİLMESİ GÜNÜMÜZDE ÇOK ANLAMLI BİR CEVAP’

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler Belediyesi her kültür sezonuna başlarken böyle büyük programlarla başlıyor ve her kültür sezonuna Esenler'deki her bir insanımızın hafızasında özel not bırakmak ve her bir insanımıza kendi medeniyet değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı anlatacak, aslında geleceği okumak için geçmişten ilham almamız gerektiğini bilerek geçmişin hikayesini gelecekle buluşturmaya çalışıyor. Bu senede kültür sezonumuzun adı Sezai Karakoç Kültür Sezonu. Aslında şöyle baktığımızda Sezai Karakoç'un isminin verilmesi günümüzde çok anlamlı bir cevap olarak tasarlandı. Çünkü Sezai Karakoç, ayağını bastığı yeri kendi kültürel kodu olarak, medeniyet değeri olarak kabul eden, geleceği inşa etmek konusunda sağdan soldan herhangi bir beslemeyle değil kendi değerleriyle toplumunu inşa edilebileceğini ve bunun için de diriliş nesli diye, dirilişin amentüsü diye gerçekten bütün nesle anlamlı bir yol haritası veren büyük bir şair, mütefekkir, edebiyatçı” dedi.

‘ESENLER SEZAİ KARAKOÇ'U KONUŞACAK’

Göksu, “İşte biz de bunu Esenler'deki bütün gençlerimizle buluşturmak için bugün Sezai Karakoç Kültür Sezonumuzu başlattık. Filmler, sinemalar, tiyatrolar, konferanslar, buluşmalar, geziler, yayınlar dopdolu bir kültür sezonunda bu sene 365 gün her dakika ve her saat Esenler Sezai Karakoç'u konuşacak. Sezai Karakoç'u okuyacak. Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu'nu okuyacak. Sezai Karakoç'un dünya sürgününü okuyacak. Sezai Karakoç'un tarihini, felsefesini ama en anlamlısı da geleceğe dair tahayyüllerini, tasavvurlarını okuyacak ve bu toplumdaki emektarları, iz bırakanları, izi sürülmesi gerekenleri Esenler bu sezon Sezai Karakoç'u okuyacak. Hayırlı olmasını diliyoruz. Üstada da rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.