Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Festivale beşinci kez ev sahipliği yapacak şehirde dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek. Diyarbakır’ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Diyarbakır’ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programımızın farklı alanlarına taşıyarak şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Diyarbakır’ın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırırken, şehrin kültür turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’ın Türkiye’nin kültürel zenginliğini en güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, yalnızca geçmişin izlerini taşıyan değil, binlerce yıllık kültürel mirasını bugün de yaşatan ve geleceğe aktaran bir şehir. Mezopotamya’nın kalbinde farklı medeniyetlerin bıraktığı izler; surlarından İçkale’sine, Ulu Camii’sinden Hevsel Bahçeleri’ne, geleneksel sanatlarından müziğine ve mutfağına kadar şehrin bütün dokusuna yansıyor. Bu eşsiz birikim, Diyarbakır’ı Türkiye’nin en özel kültür şehirlerinden biri haline getiriyor." dedi.

Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır’da beşinci kez düzenleniyor olması bizim için büyük önem taşıyor. Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleriyle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır’da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır’ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Festivalin Diyarbakır’ın kültür hayatına dinamizm kazandırmasını, kültür turizmini güçlendirmesini ve şehrin değerlerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmasını diliyorum." dedi.

DİYARBAKIR’IN SOFRA KÜLTÜRÜ FESTİVAL ROTASINDA

Diyarbakır’ın gastronomi programına Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberinde yer alan Şef Ömür Akkor, Michelin Dubai rehberinde yer alan Şef Erşan Yılmaz, Michelin Rehberinde yer alan şef Mahir Nazlıcan, Michelin Rehberinde yer alan şef Çiğdem Seferoğlu, şef Burcu Önal, Şef Gökhan Ali Çamkerten, Şef Emre Murat, yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli, gastronomi yazarı Ebru Erke, gastronomi yazarı Müge Akgün ve gastronomi yazarı Emine Tunadan ise konuk isimler arasında yer alacak.

Diyarbakır mutfağı, Mezopotamya’nın farklı dönemlerinden ve kültürlerinden beslenen zengin yemek çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Et, bulgur, pirinç, sumak ve çeşitli baharatların kullanıldığı yöresel yemekler, kentin geleneksel sofra kültürünün temel unsurları arasında yer alıyor. Meftune, kaburga dolması, duvaklı pilav, içli köfte ve ciğer kebabı Diyarbakır mutfağının dikkat çeken yemekleri arasında bulunuyor. Burma kadayıf başta olmak üzere yöresel tatlılar da kentin gastronomi kültüründe önemli bir yer tutuyor. Geleneksel tarifler ve yerel ürünler, Diyarbakır’da mutfak kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynuyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek gastronomi etkinliklerinde Diyarbakır’ın yöresel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak gelenekleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Festival boyunca 40’tan fazla Lezzet Noktası gastronomi rotasında yer alacak. Bu noktalarda yöresel yemeklerden kebap çeşitlerine, geleneksel tatlılardan bölgeye özgü ürünlere kadar farklı lezzetler sunulacak. Program boyunca mutfak ustalarının deneyimleri de ziyaretçilerle paylaşılacak ve Diyarbakır’ın sofra kültürünün farklı unsurları tanıtılacak.

DİYARBAKIR’DA FESTİVAL SAHNESİ KONSER VE TİYATROYLA ŞENLENECEK

Nevruz Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz konserler, festival boyunca Hakan Altun, Mert Demir, Sefo, Sagopa Kajmer, Poizi, Derya Uluğ, Bengü, Murat Boz ve Fatma Turgut’un sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.

Festival programı, sevilen sanatçıların konserlerinin yanı sıra farklı müzik türleri ve sahne performanslarıyla da sanatseverlere zengin bir içerik sunacak. 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve “Anadolu’dan Miras” konseri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Festivalin tiyatro programı kapsamında ise Öteki Ankara Müzikali, İbiş'in Rüyası ve Aşkın Sen Hali Diyarbakır DT Salonu Orhan Asena Sahnesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde; Kendi Gök Kubbemiz ve Göç Hayaller Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Sahnesi’nde; Yalancının Mumu Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi’nde; İstanbul'un Son Beyzadeleri Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi’nde; Gün Eksilmesin Penceremden Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER FESTİVALDE YER ALACAK

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, birbirinden özel etkinliklerle festival boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına renk katacak. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi üç ayrı sergiye ev sahipliği yapacak. Osmanlı döneminde kutsal mekanlara ve Haremeyn’e gösterilen hassasiyeti yansıtan seçkin eserleri bir araya getiren Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi; kentin zengin kültürel birikimini geleneksel sanat ve zanaatların seçkin örnekleri üzerinden yansıtan “Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi” ve at sevgisi ve at yarışı temaları etrafında hazırlanan seçkin eserlere yer veren Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi Diyarbakırlı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Diyarbakır’ın tarihi mirasının belgelenmesine önemli katkılar sunan Fransız arkeolog ve akademisyen Albert Louis Gabriel’in çalışmalarına odaklanan “Gabriel’e Vefa” sergisi Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Kültür Sanat Evi’nde; insanlık tarihinin ilk adımlarını Mezopotamya’nın kadim izleri üzerinden keşfetmeye davet eden İnsanlığın Ortak Mirası: 33 Medeniyet Mezopotamya sergisi Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi’nde; Diyarbakır’ın köklü üretim kültürünü geleneksel el sanatları üzerinden gözler önüne serecek "Gelenekten Geleceğe Usta Ellerin İzi" Temalı Kültürel Miras ve Zanaat Sergisi ise Paşa Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Şehrin köklü tarihi ve geleneklerini yansıtan söyleşi ve atölyeler de Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Fotoğraf tutkunları, festivalin açılış gününde düzenlenecek FotoMaraton Diyarbakır ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle kentin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu kendi kadrajlarından yansıtacak. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra çocukların da katılımına açık olacak etkinlikler, Diyarbakır’ın farklı yüzlerini fotoğrafın yaratıcı diliyle keşfetme fırsatı sunacak.

ÇOCUKLAR FESTİVALİN NEŞESİNE ORTAK OLACAK

Minikleri festival dünyasına ortak eden çeşitli aktiviteler Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü’nde yer alacak. Geleneksel spor, el sanatları ve oyunlar Etnospor, Çocuk Köyü Etkinlikleri ve Aselsan Çocuk Şenliği’nde bir araya gelecek. Aynı alandaki Türkiye Jokey Kulübü tarafından başlatılan proje kapsamında “Pony Club Şehrinize Geliyor” etkinliği de düzenlenecek. Minikler etkinlikle birlikte atçılık kültürüyle tanışarak doğayla iç içe bir festival anısı yaşayacak.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine ve fotoğraf çalışmalarına uzanan zengin programıyla kentin tarihi ve kültürel mirasını dokuz gün boyunca sanatseverlerle buluşturacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.