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Kaynak: İHA

Erzurumspor FK, son olarak Kayserispor forması giyen 32 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Cardoso, gerçekleştirilen görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Erzurumspor FK'den transferle ilgili yapılan açıklamada "Miguel Cardoso'yla resmî sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun!" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DE 166 MAÇTA 56 GOLE KATKI

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov ve Belenenses gibi takımlarda görev yapan Cardoso, Türkiye'de Kayserispor formasıyla uzun süre mücadele etti.

Portekizli futbolcu, Kayserispor ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 166 karşılaşmada 27 gol kaydetti ve 29 asist yaptı.

Cardoso, kariyerine 2 yıllık anlaşmaya vardığı Erzurumspor FK'de devam edecek.