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Kaynak: İHA

Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi’nde iddialara göre yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde mahallede bulunan evlere taş atıp lazer tutarak mahalleliyi canından bezdiren şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mahalleli kendi imkanları ile gece saatlerinde nöbet tutarken, Gulyabani filmindeki karakteri aratmayan şahıs ise evlere taş atıp camlara ve vatandaşa lazer tutarak rahatsızlık verdikten sonra kaçmaya devam ediyor.

Görüntüde; mahalle sakinlerinin sokakta nöbet tutması ve polis ekibinin bölgede dolaştığı anlar yer alıyor.