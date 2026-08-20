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Kaynak: DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Orta Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde yer alan B.S. ile M.T.Y. arasında tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerle büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.T.Y., yanında getirdiği bıçakla B.S.’yi 3 yerinden bıçakladı. M.T.Y. de yumruk ve tekme darbeleriyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaparken, polisin başlattığı inceleme sürüyor.