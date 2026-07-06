Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Bakım süreciyle birlikte uçuş sayılarının azaltılması, bilet ücretlerine de doğrudan yansıdı. Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan soruna rağmen, seferlerin artırılması ya da fiyatların düşürülmesine yönelik henüz somut bir adım atılmış değil.

7 Temmuz tarihli havayolu tarifelerine göre, Erzurum-Ankara Esenboğa hattında aktarmalı bir uçuşun en düşük bilet fiyatı 13 bin 888 lira 40 kuruş olarak satışa sunuluyor.

Aynı gün Erzurum-İstanbul Sabiha Gökçen hattında ise direkt uçuş biletleri 6 bin 990 liradan başlıyor. Böylece Ankara'ya ulaşım maliyeti, İstanbul seferlerinin yaklaşık iki katına çıkmış durumda.

Fiyat artışının yanı sıra aktarmalı seferlerde yaşanan uzun bekleme süreleri de yolcuların mağduriyetini artırıyor. Bazı uçuşlarda toplam yolculuk süresi 12 saate kadar uzarken, aktarma bekleme süresi ise 9 saati bulabiliyor.

Bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan ulaşım sorunu devam ederken, özellikle iş, eğitim, sağlık ve resmi işlemler için Ankara'ya gitmek zorunda kalan vatandaşlar yüksek maliyetler ve uzun seyahat süreleri nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor. Yolcular, hem seferlerin artırılmasını hem de bilet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini sağlayacak kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.