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Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzincan'ın Yavuz Selim ve Başbağlar mahallelerinde elektrik direklerindeki kablolarda meydana gelen art arda patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Patlamaların ardından kablolardan çıkan kıvılcımlar bazı noktalarda küçük çaplı yangınlara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Aras Elektrik ekipleri sevk edilirken, olay kısa sürede kontrol altına alındı.

KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, elektrik direklerindeki kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri mahallede paniğe neden olurken, kıvılcımlar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların tehlikeli bölgelere yaklaşmasını engelledi. Böylece olası risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

ARAS ELEKTRİK ARIZAYA MÜDAHALE ETTİ

Aras Elektrik ekipleri enerji hatlarında detaylı kontroller gerçekleştirerek arızaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sayesinde patlamaların büyümesi ve yangınların yayılması önlenirken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.