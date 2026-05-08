Erzincan Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Doktor Orhan Karakaş (41), Başbağlar Mahallesi’ndeki ikametgahında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alamayan yakınları, Karakaş’ın evine gitti. Genç doktoru evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dr. Orhan Karakaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından Karakaş’ın cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden doktorun sağlık geçmişine ilişkin paylaşılan detaylar dikkat çekti. Karakaş’ın yaklaşık iki ay önce ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği, bu süreçte hastanede tedavi gördüğü ve bir süre yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi.

Erzincan emniyet birimleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.