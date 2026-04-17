Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.30'da Erzincan Üzümlü'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10.94 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası olumsuz bir durum ise henüz bildirilmedi.

Erzincan geçtiğimiz günlerde de sallanmıştı. 4 gün önce Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'te 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

Bu depremlerin sıklıkla yaşanması ise akıllara 'neler oluyor' sorusunu getiriyor.

BEKTAŞ: İZLEMEKTE FAYDA VAR

Deprem bilimci Osman Bektaş ise depreme dair 'izlemekte fayda var' diyerek şu uyarıda bulundu:

"Kuzey Anadolu Fayı sistemi içinde, Erzincan havza yapısına bağlı gelişmiş küçük bir segment aktivitesine işaret ediyor olabilir. Bu tür depremler tek başına kritik değildir. Izlemekte fayda var."