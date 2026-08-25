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Kaynak: İHA

Erzincan genelinde her geçen yıl üretim sahası genişleyen ayçiçekleri, kentin tarımsal potansiyelini gözler önüne sererken aynı zamanda doğaya büyüleyici bir atmosfer katıyor. Özellikle Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerindeki geniş tarım arazilerine ekilen ürünler, yazın gelmesiyle birlikte adeta sarı bir örtüyle kaplandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu boyunca uzanan renkli tarlalar, seyahat eden sürücülerin odağı haline geldi. Gün ışığıyla beraber sarının farklı nüanslarına bürünen araziler, dron ile havadan çekilen görüntülerde geometrik desenleri ve görsel zenginliğiyle hayranlık uyandırıyor. Çiçek açma dönemine giren ayçiçekleri, hem yerel tarıma sağladığı katkıyı hem de kentin doğal estetiğini eşsiz manzaralarla sergiliyor.