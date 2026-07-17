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Kaynak: İHA

Erzincan’da etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıcılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Bölgedeki arı üreticileri, aşırı sıcakların koloniler üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek acil tedbir alınması yönünde çağrıda bulundu.

Yaklaşık 40 yıldır bölgede arıcılık faaliyeti yürüten deneyimli üretici Cemal Gümüş, geçmiş yıllarda yaşanan yüksek sıcaklık dalgalarında ciddi koloni kayıpları yaşandığını hatırlattı.

Termometrelerin bölgede zaman zaman 40 derece sınırına yaklaştığını vurgulayan Gümüş, arılar için kritik eşiğin 37 derece olduğunu ifade etti. Bu sıcaklığın üzerindeki değerlerin kolonilerin yaşamı için büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Gümüş, arıların sıcaktan korunması ve kovan içi dengenin korunması için üreticilerin uygulaması gereken yöntemleri şu şekilde sıraladı:

Havalandırma Kontrolü: Kovanların havalandırma sistemleri öncelikli olarak gözden geçirilmeli ve açık tutulmalıdır.

Kireçleme ve Yalıtım: Güneş ışınlarını yansıtması amacıyla kovanların üst bölümleri kireçlenmeli; standart örtü tahtası yerine ısı yalıtımı sağlayan malzemeler tercih edilmelidir.

İkinci Kat (Ballık) İlavesi: Nüfusu yoğun olan kovanlara ikinci kat ballık eklenerek iç hava sirkülasyonu artırılmalı, böylece arıların daha rahat serinlemesi sağlanmalıdır.

Konum Seçimi: Arılıklar olabildiğince serin, gölge ve yüksek rakımlı coğrafi bölgelere konumlandırılmalıdır.

Deneyimli arıcı Cemal Gümüş, gerekli çevre koşullarının sağlanmaması durumunda ortaya çıkacak tehlikeleri şu sözlerle özetledi:

"Arılar da insanlar gibi stresten uzak ve uygun ortam koşullarında daha verimli çalışır. Aşırı sıcaklar nedeniyle arılar havasız kaldığında telef olabiliyor. Gerekli önlemler alınmazsa koloniler yavru üretimini durdurabiliyor ve bu durum üretimi olumsuz etkiliyor."