Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, yaşlı bir çiftin ölümüne neden oldu. Ardıçkaya köyünde yaşayan Hacı Halit Şengül (65) ile eşi Ayşe Şengül’den (60) uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti. Kapıyı açarak içeri giren aile bireyleri, çifti hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmede ölümlerin sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.