Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 (bugün) tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Toroğlu, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” şartlarıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı...

Toroğlu, çalıştığı kanal olan Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunuyor.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"BENİM SİYASETLE ALAKAM YOK"

"- Benim siyasetle alakam yok, siyaseti çok fazla seven bir adam değilim. Benim işim spor. Futbolcu oldum iyi ki olmuşum. Hakem oldum ve bugün de devam ediyorum.

"DURSUN BAŞKAN VE FEDERASYON BAŞKANI ÇIKSINLAR KONUŞSUNLAR"

- Dursun Başkanın açıklamalarını Türkiye aylardır merak ediyor. Herkes konuşuyor. Herkes soruyor. Ben de merak ediyorum. Herkes yorum yapıyor. Ben de diyorum ki tüm bunlar olurken Dursun Başkan ve Federasyon Başkanı çıksınlar konuşsunlar. Herkes bir şey söylüyor çünkü bu bütün takımları ilgilendiren bir olay. Ben bunu söyledim.

- Saat gece 3'te yattım geç yattım. Sabah saat 10.00'datelefon geldi. Bir polis arkadaş aradı savcı bekliyor dedi. Hanım ben de geleyim mi dedi. Ben giderim dedim. Saat11.00'de adliyeye gittim. Savcı çağırdı, anlattım. Dışarıda bekleyebilirsiniz dedi, çıktık. Herhalde şüpheli ile mi girdik içeriye bilemiyorum sonra katip geldi. İş başka boyuta girdi dedi. Bu sefer avukatınız gelsin dediler.

"BÖYLE BİR SUÇTAN ADLİYEYE GİTMEK VARMIŞ"

- Hanım avukattı geldi beraber girdik. Çıktık, ben 10.00'da uyanıp adliyeye gidiyorum. Savcının verdiği karar yurtdışı çıkma yasağı ve adli kontrol. İmza atacakmışım. Geçenlerde bir televizyonda şunu söyledim, hiç aklımdan geçmiyor adliyeye gitmek falan. Ben hayatımda içki içmedim, sigara içmedim kumar oynamadım yaşım da 77. Böyle bir suçtan adliyeye gitmek varmış.

- Ben diyorum ki Galatasaray Başkanı ve Federasyon Başkanı ne dedi çıkın aydınlatın. Yani bu duyumdur. Ben kaynağımı satamam. Bakınız bundan kaç ay evveldi bilmiyorum. Bana bir haber geldi. Nihat Özdemir Federasyon Başkanı, Zekeriya Alp MHK Başkanı, Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Nihat Özdemir yazıhanesinde buluşuyor. Bu haber bana geldi. Bu haber devasa bir haberdi.

- Bana verilecek haber yurtdışı yasağı olmamalı yani ben bu vatandan niye gideyim ki ben gidince beni geri almasınlar. Ben Türk'üm Yörüğüm. Bana yurtdışı yasağı hikaye ya. Bunlar bana tuhaf geliyor üzülüyorum.

- Bu haberdir ya ben gazeteciyim. Ben 66'dan beri televizyonun içindeyim. Bu bir haberdir bunu kapatamazsınız. Çıkın açıklama yapın diyoruz. O dediğim Zekeriya Alp, Ali Koç haberinin bana gelen yeri söylesem dudağını uçuklar ama kesseler söylemem. Söylersem güvenilirlik kaybolur. Satılık gazeteciye gelmez bu haberler. Kimse kusura bakmasın. "