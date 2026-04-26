Hükümetin yapısal reform yapma iradesinin olmadığını savunan Erhan Usta, mevcut hatalı politikaların toplumun her kesimini zor durumda bıraktığını vurguladı. Usta, "Hiç değilse çalışanları, üretenleri, sanayiciyi bir nebze rahatlatacak şu politikalar hızlıca hayata geçirilebilir" diyerek acil eylem planını paylaştı.

İŞTE ERHAN USTA’NIN 8 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ:

Erhan Usta tarafından sunulan ve piyasalara cansuyu olması beklenen öneriler şunlar:

Kısa Çalışma Ödeneği: İş gücü piyasasını korumak adına ödeneklerin tekrar sağlanması.

Finansal Kolaylık: Kredi kartlarındaki komisyon oranlarının aşağı çekilmesi.

Kira Yükünün Azaltılması: İş yerleri için uygulanan kira stopaj oranlarının düşürülmesi.

Esnafa Destek: Berber ve kuaför gibi hizmet kollarında 2022'de durdurulan çıraklık ödemelerinin yeniden başlatılması.

KDV Bürokrasisine Son: Biriken KDV iade ödemelerinin hızla yapılması.

Döviz Desteği: Döviz dönüşüm desteğinin %3 seviyesinden %8’e yükseltilmesi.

İhracatçıya Kolaylık: İhracat reeskont kredilerinde gecikmelerin önlenmesi ve faizin önden kesilmesi uygulamasına son verilmesi.

Mazot İndirimi: Tarım ve nakliye sektöründe kullanılan akaryakıttaki KDV’nin geçici bir süreyle kaldırılması.

"TOPLUM ÇOK ZOR DURUMDA"

Usta, açıklamasının sonunda hükümetin sahanın gerçeklerinden koptuğunu ima ederek, önerdiği bu adımların hayata geçirilmesinin kısa vadede "insanlara nefes aldıracağını" belirtti. Ekonomik daralma ve yüksek enflasyon kıskacındaki üreticilerin bu taleplerine hükümetin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.