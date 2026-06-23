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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatılmıştı. Karaal'ın fidye için kaçırıldığı iddia edilen olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda toplam 2'si kadın 12 kişi gözaltına alınmıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli için de adli kontrol hükümleri uygulandı.