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Kaynak: İHA

Final mücadelesini Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, il ve ilçe kurumlarının yöneticileri ile çok sayıda futbolsever tribünden izledi.

Hatay'ın en köklü spor organizasyonlarından biri olan turnuvanın finalinde Medeniyetler Spor, Defne Veteranlar Sporu mağlup ederek 38. Geleneksel Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası, Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen tarafından Medeniyetler Spor futbolcularına takdim edildi.

Turnuvada ikinci olan Defne Veteranlar Spor oyuncularına HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ve üçüncü olan Oto Şafak takımının sporcularına madalyalarını ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül töreni, sporcuların şampiyonluk sevinci ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

"ERHAN AKSAY TURNUVASI GELECEK YILLARDA DA SÜRECEK"

HBB yetkilileri, sporun birleştirici gücünü pekiştiren organizasyona katkı sunan tüm sporcuları, teknik ekipleri, hakemleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın gelecek yıllarda da aynı heyecan ve coşkuyla devam edeceğini ifade etti.