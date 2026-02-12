Boğaziçi Üniversitesi’nde 13 Şubat Cuma günü düzenlenecek “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” öncesinde kampüste dikkat çeken tedbirler alındı.

Üniversite yönetiminin akademik ve idari personele gönderdiği duyuruya göre, söz konusu tarihte Güney Kampüs’te yürütülecek çalışmalar uzaktan yapılacak. Aynı gün planlanan derslerin de çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Duyuruda, Güney Kampüs’e yalnızca etkinlikte görevli personel ile kız yurdunda kalan öğrencilerin giriş yapabileceği, bunun dışındaki kişi ve araçların kampüse alınmayacağı ifade edildi.

Ek önlemler iddiası

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iddiaları gündeme gelirken, kampüs içinde “Vizyon Toplantısı” başlığı altında hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

İddialar arasında kampüs içindeki işletmelerin kapalı olacağı, Hisarüstü bölgesindeki işletmelerden çalışan listelerinin talep edildiği ve güvenlik kontrollerinin artırıldığı da yer aldı. Shuttle seferlerinin iptal edildiği ve belirli saat aralığında elektrik kesintisi uygulanacağı yönünde bilgiler paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Müzik, Sualtı Sporları, Güzel Sanatlar ve Spor Kulübü’nü Güney Kampüs’te bulunan Hamlin Hall binasından uzaklaştırdı. Taşımaya engel olmak için kampüse giden öğrenciler içeriye alınmadı, öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişi sürerken okula TOMA getirildi.