Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, Bolu’da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı Ş.S. (39) ile buluştu. İddiaya göre araç içinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E., 4. evre kanser hastası olduğunu dile getirdi.

Bir süre sonra silahını boğazına dayayan polis memuruna meslektaşı müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada silahın ateş aldığı ve Nurullah E.’nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Ağır yaralanan polis memuru, meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Nurullah E., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında müdahale etmeye çalışan polis memuru Ş.S.’nin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.