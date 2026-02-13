BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sözcü TV'de Liderler Özel programına konuk oldu. Özelleştirmelerin "Z raporunu" açıkladı.2023 yılındaki Anadolu Ajansı'nın verilerini kaynak olarak gösteren Baş, 2002 yılından 2023'e kadar geçen 21 yılda devletin kasasına giren paranın 63 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu paranın 85 milyon vatandaşa aydan aya dağıtılmış olması durumunda kişi başına vatandaşın cebine ayda 3 dolar gireceğini söyleyen Baş, "Cumhuriyetin bütün kazanımlarını ayda 3 dolara sattılar" dedi.

Baş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Cumhuriyetin bütün kazanımları, Türkiye'nin bütün varlıkları, devlete ait bütün büyük şirketler ayda 3 dolar karşılığında ya satıldı, ya kapatıldı.

"LAİKLİK OLMASAYDI BU DİNİ YAŞAYAMAZDIK"