CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin birçok kamu işletmesi olan otoyolları özelleştirmeyi planladığını açıkladı.

Yavuzyılmaz’a göre özelleştirme kapsamına alınmak istenen otoyollar şunlar:

KGM Avrupa Otoyolu: 211 km

KGM Anadolu Otoyolu: 380 km

İzmir–Aydın Otoyolu: 99 km

İzmir–Çeşme Otoyolu: 56 km

Niğde–Mersin–Adana Otoyolu: 182 km

Adana–Gaziantep Otoyolu: 157 km

Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu: 120 km

Toplam 1205 kilometre uzunluğundaki bu yolların, Türkiye’de kamunun ücretli olarak işlettiği otoyolların tamamını oluşturduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Bu tablo, kamunun elindeki son paralı otoyolların da devredilmek istendiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“VATANDAŞIN VERGİSİYLE YAPILDI, 25 YILLIĞINA DEVREDİLİYOR”

CHP’li Yavuzyılmaz, söz konusu otoyolların her bir kilometresinin vatandaşın ödediği vergilerle inşa edildiğini hatırlatarak, uzun süreli işletme devrinin kamu yararına olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Özelleştirmenin 25 yıl gibi uzun bir süreyi kapsamasının, gelecek kuşakların da kamu gelirlerinden mahrum bırakılması anlamına geleceğini savunan Yavuzyılmaz, geçiş ücretlerinin artma ihtimaline de dikkat çekti.

Muhalefet cephesi, bu adımın kamu varlıklarının “elden çıkarılması” anlamına geleceğini savunurken; iktidarın son yıllarda hız verdiği özelleştirme politikalarının yeniden tartışma yaratması bekleniyor.

OTOYOL ÖZELLEŞTİRMESİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Türkiye’de daha önce gerçekleştirilen köprü ve otoyol özelleştirmeleri kamuoyunda uzun süre gündem olmuştu. Şimdi ise kamunun doğrudan işlettiği otoyolların tamamının devre konu edilmesi iddiası, yeni bir tartışma başlattı.

Yavuzyılmaz, bu yolların uç uca eklendiğinde Ankara’dan Kars’a uzanan bir mesafeye denk geldiğini belirterek, planın kapsamına dikkat çekti.