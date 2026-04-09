Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın Eylül 2023’te tutuklanmasından hemen ardından Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman hakkında rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ankara Başsavcısı olduğu yılda Bora Kaplan hakkındaki 8 soruşturma dosyasından 7’sini kapattırdığı ileri sürülen Yüksel Kocaman’a, Kaplan tarafından lüks bir BMW hediye edildiği, öte yandan Gölbaşı’ndaki lüks villasının mobilyalarının yaptırıldığı öne sürülmüştü.

Kaplan hakkında kara para aklama iddiasıyla açılan dava dosyasına çok dikkat çekici bir belge dahil oldu.

T24’ten Asuman Aranca’nın özel haberinde; ulaştığı 22 sayfalık tutanakta, Bora Kaplan’ın çalışanı Sevda S.’nin Ocak 2017-Mart 2024 tarihleri arasındaki nakit işlemlerindeki en yüksek meblağın 338 bin 650 lira olduğu belirtildi. Tutanakta, bu paranın 2 Ekim 2019’da hesaba nakit olarak yatırıldığı, ardından “Borusan Oto Servis” hesabına “Yüksel Kocaman araç bedeli” açıklaması ile havale edildiği aktırıldı. Aynı gün söz konusu firmaya “Yüksel Kocaman araç kaporası” açıklaması ile de 5 bin lira gönderildiği belirtildi.

ERDOĞAN’IN ESKİ HUKUK DANIŞMANI: HALA YARGITAY'DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kirli yapılanmalarla parasal ilişkilerinin olduğu çoktan ortaya çıkmış olan bir kişinin hala Yargıtay’da” diyerek Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ı işaret etti.

İzzet Özgenç, mesajının tamamı şu şekilde;

“Kirli yapılanmalarla parasal ilişkilerinin olduğu çoktan ortaya çıkmış olan bir kişinin hâlâ Yargıtay’da ‘Üye’ olarak görev yapmasına katlanılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içine düştüğü yargı krizinin bir göstergesidir!”