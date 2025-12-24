Aralık ayı açlık sınırı 39 bin, yoksulluk sınırı 97 bin lira iken dün açıklanan 2026 asgari ücret rakamı 28 bin 75 lira oldu. Geçinemeyen vatandaşlardan yeni asgari ücrete tepki gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni asgari ücretle ilgili ilk değerlendirme geldi. ''Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum'' diyen Erdoğan, işverenlere ödenen asgari ücret desteğinin bin 270 liraya çıkarıldığını belirtmesiyle ek zam bekleyenlere de kötü haber gelmiş oldu.

Erdoğan şunları söyledi:

"2026 yılı için 28.075 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu.

Ayrıca geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz.

Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizin velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız."

CHP LİDERİ ÖZEL: ERDOĞAN SEFALET YILI OLACAĞINI İLAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin belli olmasının ardından, açlık sınırını işaret ederek "AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti" açıklaması yapmıştı.