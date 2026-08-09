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Kaynak: AA

İzmir'in merkezinde yer alan eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının kütüphane olarak hizmet vermesi amacıyla başlatılan projede sona gelindi. Gelişmeyi yaptığı yazılı açıklamayla duyuran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tarihi alanın gençler için kapsayıcı bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

Sürecin her safhasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten İnan, İzmirli gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir eseri şehre kazandırdıklarını aktardı.

Tarihi yapıların dönüşümüne sağlanan katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarını ileten İnan, açılışın çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şahsına yönelik ifadelerine de değinen İnan, kent için üretilen bu eserin eleştirilere verilen en somut yanıt olduğunu dile getirdi.