Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası cami çıkışında basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın baba ile evlat arasındaki bağlılığı ve Allah'a yakınlaşmayı simgelediğini ifade etti.

GAZZE MESAJI

Hac vazifesini yerine getiren Müslümanların Arafat’taki birlikteliğine değinen ve dönüş yolculuğuna geçen hacıların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Erdoğan, İslam dünyasının kanayan yarası Gazze ve Filistin konusuna sert sözlerle dikkat çekti:

"Bu bayramda Filistin ve Gazze’de yaşanan dram, bizler için bambaşka bir duruşu ve ayrı bir vakfeyi ifade ediyor. İnanıyorum ki, Netanyahu denilen bu zalim, dünya Müslümanları karşısında en kısa sürede hak ettiği dersi alacaktır. Dualarımız ve beklentimiz, 4-5 milyon Müslümanın bu dik duruşu bizzat yaşayıp görmesidir. Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun; bu mübarek Kurban Bayramı tüm İslam aleminin kenetlenmesine ve ittihadına vesile kılınsın."