Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Türkiye, kıyılarından 200 deniz miline kadar uzanan bir münhasır ekonomik bölge ilan etme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermeyi planlayan bir yasa taslağı hazırlıyor.

YENİ DÜZENLEME VE YETKİLER

Yeni düzenleme ile birlikte Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tartışmalı sularda balıkçılık, madencilik ve sondaj faaliyetleri gibi konularda tam yetki sahibi olacak.

Öte yandan, deniz parkları kurma yetkisi de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bloomberg'in 'konuya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberde, bu hamlenin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki iddialarına bir yanıt olduğu vurgulanıyor.

ENERJİ KAYNAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA

Ankara, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları bakımından zengin alanlarda kendi arama faaliyetlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 200 deniz miline kadar bölge ilanına izin veriyor. Türkiye, kendi kıta sahanlığı tezlerini savunarak bölgedeki ekonomik ve siyasi ağırlığını korumayı düşünüyor. Fakat Bloomberg'e göre, Türkiye bu sözleşmeye henüz imza atmadı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın temelinde deniz sınırlarının belirlenme biçimi yatıyor. Atina, sınırların adalar üzerinden hesaplanması gerektiğini vurgularken, Ankara'nın görüşü ise ana kara kıta sahanlığı üzerinden ölçülmesi gerektiği yönünde.

Türkiye, KKTC gibi ada devletlerinin sadece 12 deniz mili ile sınırlı karasuları içinde hak sahibi olabileceğini de belirtiyor. ABD, taraflara diyalog çağrısında bulunurken, Avrupa Birliği daha önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın baskısıyla Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerini gündeme getirmişti.