Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bölgesel krizler karşısında dengeli ve diplomatik bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Erdoğan, savaş ve gerilim ortamına rağmen Türkiye’nin istikrarını koruduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENDİ”

Erdoğan, Türkiye’nin çatışmalar karşısında soğukkanlı davrandığını belirterek, “Ülkemizi savaşa çekme tuzaklarına karşı ilk günden itibaren serinkanlılığımızı muhafaza ettik. Müzakereyi, diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen politikamızla gerilimin azaltılması ve bölgede sükûnetin yeniden sağlanması için yoğun çaba harcadık” diye konuştu.

Bölgedeki Türk ve Kürt toplumlarıyla temasların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, istikrarsızlığı artırmayı hedefleyen girişimlerin önüne geçmek için diplomatik temasların güçlendirildiğini kaydetti.

Türkiye’nin kriz yönetimi konusunda önemli bir kapasite ortaya koyduğunu savunan Erdoğan, “Etrafımızdaki tüm istikrarsızlıklara rağmen Türkiye, bölgesinin istikrar adası olarak öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.