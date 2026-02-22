Pazarlıksız denilerek başlayan ardından "umut tüccarlığına" dönen sözde Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'lıları topluma kazandırmayı ve Öcalan'a "Örtülü" umut hakkı vermeyi hedefleyin süreç raporu açıklandı. Raporun ardından Erdoğan, "Vatandaşa bunu çok iyi anlatmanız lazım, bir kişiye özel kanun çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK BEKLENTİSİ"

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kurmaylarına uyarıda bulundu. Gazete, Erdoğan’ın kamuoyunda “Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağı” yönünde oluşan beklentilere karşı dikkatli olunmasını istediğini aktardı.

Haberde, Erdoğan’ın “Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Erdoğan’ın, “kişiye özel umut hakkı” algısının oluşmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Haberde ismi verilmeyen AKP kaynaklarının ise "umut hakkı" tartışmalarına dair Erdoğan'a yaptıkları sunumda "Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak” değerlendirmesi yaptıkları ifade edildi.

AİHM VE AYM KARARLARI İŞARET EDİLİYOR

Çözüm komisyonunun raporunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin tavsiyeler yer almış, bu başlık da kamuoyunda “umut hakkı” tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Ancak şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı’ndan bu konuda doğrudan bir açıklama yapılmadı.