Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ana muhalefet lideri Özgür Özel ile gazeteciler hakkındaki ifadeler öne çıktı. Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de mesajlar verdi.

CHP'ye yönelik, "Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarında aslan postuna bürünüyor." diyen Erdoğan, "Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere, görüşlere saygılı olmaktan bahsettiler, daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin özgürlükten anlayışınız. Kendini dev aynasında görenlere şunu söylemek isterim, beyler; cürmünüz kadar yer yakarsınız." şeklinde konuştu.

"ESKİ TÜRKİYE YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında "Tehditle, şantajla, hakaretle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Eski Türkiye artık yok. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği, aykırı sesleri susturduğunuz günler geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine alışacaksınız. Yankı odalarınız dışındaki farklı sesleri duymaya alışacaksınız." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecinde 18. ayın geride kaldığını vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'' Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik eşiği suhuletle tamamladık. Siyasi partilerimizin desteğiyle bu kavşağı kazasız belasız geçelim arzusundayız. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir.''

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE TÜRKİYE 159. SIRADA

''Türkiye artık çoksesliliğe kavuşmuştur ve artık bundan geri dönülmeyecek. İddiaları üzerine gitmek değil basını susturmak geliyor akıllarına.''

Erdoğan'ın bu açıklamaları, tutuklu gazetecileri ve basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin konumunu akıllara getirdi. Merdan Yanardağ, İsmail Arı ve Alican Uludağ haberleri nedeniyle hapiste bulunuyor.

Diğer yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, 180 ülke arasında 159. sırada yer alarak "çok vahim" kategorisinde değerlendirilmişti.

Geçen yıla göre bir sıra daha gerileyen Türkiye, tutuklamalar, adli kontrol uygulamaları, ekonomik baskılar ve sosyal medya kısıtlamaları nedeniyle basın özgürlüğünde en alt sıralardaki yerini korumuştur.