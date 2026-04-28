Türkiye'de son yıllarda ciddi bir yükselişte olan milliyetçilik, siyasi arenada parçalı bir tabloyu ortaya koyuyor. Ancak son dönemdeki anketlerde "milliyetçi cephe" tarzı bir ittifakın potansiyel oy oranının, böyle blokun seçimin kilit aktörlerinden biri olacağını gösteriyor.

Muhalefetteki milliyetçi partiler İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortak söylem etrafında birleşmesi halinde yüzde olarak küçümsenmeyecek bir seçmen kitlesine hitap edebileceklerini değerlendiriliyor.

ANKARA'DA SİYASİ HESAPLARI YENİDEN YAPTIRIYOR

Milliyetçi seçmen tabanının konsolidasyonu halinde ortaya çıkabilecek sinerjinin, mevcut siyasi dengeleri önemli ölçüde etkileyebileceği belirtilirken bu ihtimal siyasetteki hesapları da yeniden yaptırıyor.

Ankara kulislerinde konuşulan senaryolara göre, söz konusu partilerin oluşturacağı blokun özellikle kararsız seçmenler ile iktidar ittifakı ve ana muhalefet partisinden memnun olmayan seçmenleri bu tür bir oluşuma yönlendirebileceği ifade ediliyor.

ERDOĞAN DEM PARTİ İLE ANLAŞAMAZSA MİLLİYETÇİ PARTİLERE Mİ GÖZ KIRPACAK?

Bu durumun, Cumhur İttifakı’nın stratejik hesaplarını da doğrudan etkileyebileceği belirtildi. Erdoğan'ın DEM Parti ile anlaşamaması ya da bu birliktelikten istediği faydayı sağlamayacağını görmesi durumunda muhalefetteki milliyetçi bloka göz kırpabileceği aktarıldı.

AKP kaynakları, Erdoğan’ın siyasi manevra alanını geniş tutmak adına hem mevcut ittifak ortaklarıyla ilişkileri korumaya çalıştığını hem de alternatif güç dengelerini yakından izlediğini belirtti. Bu kapsamda, Erdoğan'ın milliyetçi seçmen tabanını konsolide edebilecek partiler ya da bir blokla dolaylı ya da açık temas ihtimalini tamamen göz ardı etmediği ifade edildi.

Aktarılana göre, DEM Parti ile bir uzlaşı zemini bulamaması halinde Erdoğan'ın milliyetçi seçmen tabanının belirleyici bir ağırlığa sahip olması nedeniyle Erdoğan'ın muhalefetteki milliyetçi partilere seçmen geçişkenliğini hedefleyerek “mesaj verme” ya da dolaylı temas arayışına girmesi masadaki seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.