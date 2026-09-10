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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Erdem Atay X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Atay, söz konusu hesabında 14 yıldır piyasada bulunan kitabından notlar paylaştığını belirterek, hesabın erişime engellenmesine tepki gösterdi. Yeni hesabını duyuram Atay, takipçilerine bu hesabı takip etmeleri çağrısında bulundu.

YouTube kanalına da abone olunmasını isteyen Atay, yaşananlara ilişkin tepkisini, “Ne diyelim ki! Kaldırın o zaman kitabı! Ne diyelim ki! Konuşmayalım, bırakalım o zaman gazeteciliği!” sözleriyle dile getirdi.