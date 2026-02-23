Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya’daki iftar programında yaptığı konuşmada ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın borç yükünün arttığını öne süren Erbakan, bu durumun psikolojik etkilerine de işaret ederek antidepresan kullanımındaki yükselişi gündeme getirdi.

Konuşmasında esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çeken Erbakan, “2025 yılında 120 bin esnaf kepenk kapattı. Alım gücünün olmadığı bir ortamda nasıl satış yapacak, kime ne satacak?” dedi.

Borçluluk oranının hızla arttığını savunan Erbakan, “Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı. Bu rakam yaklaşık 150 milyar dolara karşılık geliyor. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde millet bankalara bu derece borçlu hale gelmedi” ifadelerini kullandı.

TAKİPTEKİ BORÇ VE ANTİDEPRESAN VURGUSU

Erbakan, vatandaşın borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek takipteki alacakların 250 milyar liraya yükseldiğini ileri sürdü.

Toplumdaki ekonomik baskının psikolojik etkilerine de değinen Erbakan, “2016 yılında 45 milyon kutu antidepresan kullanılırken, 2025 yılında bu sayı 71 milyon kutuya yükseldi” dedi.

Ekonomik sorunların çözümü için zihniyet değişimi gerektiğini savunan Erbakan, “Taklitçi, faizci iktidarın yerine Milli Görüş iktidarının gelmesi gerekiyor. Faizci iktidar gidecek; yerine adil ekonomik düzeni hakim kılacak olan Yeniden Refah iktidarı gelecek” diye konuştu.

“İMTİYAZLI HOLDİNGLERE KAYNAK AKTARIMINI ÖNLEYECEĞİZ”

Kamuda israfın önleneceğini ve kaynakların halka aktarılacağını belirten Erbakan, faiz ödemeleri, israf ve ayrıcalıklı şirketlere sağlanan imkanların kaldırılması halinde dar gelirlinin alım gücünün artırılabileceğini ifade etti.

Erbakan ayrıca üretim, istihdam, kalkınma ve ihracat odaklı projelerle işsizliğin azaltılacağını, dış ticaret açığının düşürüleceğini ve “üreten Türkiye” hedefiyle ekonominin güçleneceğini söyledi.