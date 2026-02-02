ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının başında olan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkili üç milyon belgeyi kamuoyuna sundu. Her gün yeni detayların ortaya çıktığı belgelerin bir ayağı ise Türkiye'de.

Epstein’ın “dostları” için İstanbul ve Antalya’yı kapsayan, lüks detaylarla planlanmış Türkiye tatillerinin organize edildiği görülüyor. Belgelerde, uçuş planlarından buluşma noktalarına kadar birçok ayrıntı yer alırken, yazışmalardaki “eğlenceli bir Türkiye gezisi” ifadesi dikkat çekiyor.

Epistein'in asistanı Lesley Groff 15 Haziraz 2017'de Amex Centurion Travel'e e-posta göndererek, "Bayanların her biri için gidiş-dönüş uçak bileti gerekiyor. 20 Haziran akşamı New York'tan (herhangi bir havaalanından) İstanbul'a (21 Haziran'da varış) uçacaklar, ardından Antalya'ya (Türkiye) geçecekler. 21 Haziran'da Paris'ten İstanbul'a uçup Elina ile buluşacaklar ve birlikte Antalya'ya (Türkiye) uçacaklar, 21 Haziran'da Antalya'ya varacaklar... Her ikisi de 4 Temmuz'da birlikte Paris'e dönecekler. Paris'te kalıp Jeffrey ile buluşacaklar” dedi.

İş sadece tatil ile bitmiyor. Ayrıca dosyalarda, , Jeffrey Epstein’ın özel spa’sında kişisel masöz olarak çalışan bir kadının, Antalya’daki Rixos tesislerinde staj yapmasının talep edildiği görülüyor. Yazışmalarda, söz konusu kişiye daha sonra Epstein’ın asistanı olduğu belirtilen bir başka kişinin de eşlik etmesinin planlandığı, tüm seyahat ve konaklama giderlerinin ise Epstein tarafından karşılandığı ifade ediliyor.

Bu sürece aracılık eden isimlerden biri olarak Sultan Bin Sulayem öne çıkıyor. Bin Sulayem’in gönderdiği e-postada, Epstein’ın özel spa’sında görev yapan masöz için pasaport bilgileri paylaşılıyor ve Antalya’daki spa tesislerinde staj imkânı sağlanmasının talep edildiği belirtiliyor. Yazışmada, bu stajın “daha iyi deneyim kazanılması” amacıyla istendiği vurgulanıyor.

Söz konusu talebe, Rixos bünyesinde görevli olduğu belirtilen Sebla B. isimli bir yetkili tarafından yanıt veriliyor. Cevapta, ilgili yöneticinin şehir dışında olduğu belirtilirken, Antalya’daki staj organizasyonunun doğrudan koordine edileceği ve gerekli düzenlemeler için ilgili kişilerle temas kurulacağı ifade ediliyor.

SEKS İLACI İSTEDİ

Burada adı geçen Sultan Bin Sulayem Birleşik Arap Emirlikler vatandaşı olan ünlü bir iş insanı. Epstein ile de yakın ilişkileri var. O kadar yakın ilişkileri var ki Sultan Bil Sulayem Epstein’e attığı e posta da cinsel gücü arttırıcı ilaç istiyor. Bin Süleyman e postasında “Bunu bulmaya çalışıyorum, günde 5 kez cinsel ilişkiye girmeyi garanti eden bir cinsel uyarıcıymış. Türkiye’de satıldığını duydum” dedi. Epstein’ın nasıl bir cevap verdiği ise açıklanan belgelerde yer almadı.

TÜRKİYE’DE LİMANLARI VAR

Sultan Bin Sulayem Birleşik Arap Emirlikleri’nin tanınmış iş insanlarından. 1955 yılında doğdu. Dünyanın en önemli liman işletmeciliği yapan DP World şirketinin yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak girev yapıyor. Bu şirketin Türkiye’de de yatırımları bulunuyor. Şirket Yarımca ve Evyap limanlarının işletmesini yapıyor. Dünya genelinde de 40’tan fazla ülkede 100 binden fazla çalışan bulunuyor.









