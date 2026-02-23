Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan yeni belgelerin ardından İngiltere’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi ve İngiliz siyasetinin önde gelen isimlerinden Lord Peter Mandelson’ın tutuklandığı bildirildi.

İddialara göre Mandelson, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı dosyalarda devletin hassas bilgilerini paylaşmış olabileceği şüphesiyle soruşturma kapsamına alındı. Söz konusu gelişmenin, ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde 30 Ocak’ta yayımladığı yeni Epstein belgelerinin ardından gündeme geldiği aktarıldı.

Cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan Epstein’e ilişkin belgelerde adı geçen Mandelson’ın daha önce ortaya çıkan bilgiler sonrası aktif görevlerinden çekildiğini açıkladığı biliniyordu.

Yetkililerden tutuklamaya ilişkin resmi soruşturma sürecinin sürdüğü ve dosyanın kapsamının genişleyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

NEYLE SUÇLANIYOR?

İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, Epstein'e aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlattı.

75 BİN DOLAR PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı.