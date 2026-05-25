Vali Muammer Erol, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda engelli vatandaşlar için düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması And İçme Töreni" ne katıldı.

Törene, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, Hava Muhabere Üsteğmen Ercan Kazaz, daire müdürleri, jandarma personeli, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 31 engelli vatandaşımız, temsili temel askerlik eğitiminin ardından yemin ederek asker olma sevincini yaşadı.

Törende ant içen erler adına söz alan Jandarma Er Hasan Ergül, “Bizler engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevimizi yerine getirme mutluluğunu yaşayamadık. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek isterdik ama yaşayamadığımız bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Şu anda tarifi imkânsız bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Bir günlüğüne de olsa bizlere bu şerefli görevimizi yapma fırsatı veren, bu güzellikleri yaşama imkânı sağlayan başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza bütün engelliler adına teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.” Diyerek, duygularını ifade etti.

Temsili Askerlik Uygulaması Ant İçme Töreninde bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, “Bugün, Jandarma Genel Komutanlığının emirleri doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen, bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün sizlere, kısa da olsa, askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi, şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki, size ihtiyaç duyulduğunda, bu yemini eden her vatan evladı gibi, bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engelli askerlere terhis belgeleri ve hediyeleri Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören geçişiyle devam eden program, daha sonra jandarma stantlarının gezilmesiyle sona erdi.