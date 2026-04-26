Türkiye'nin enerji portföyü, 2025 yılında hem kapasite hem de oyuncu sayısı bakımından önemli bir eşiği geride bıraktı. EPDK'nın faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, elektrikten doğal gaza, petrolden şarj hizmetlerine kadar piyasada ciddi bir lisans trafiği yaşandı.

ELEKTRİKTE ÜRETİM KAPASİTESİ İKİYE KATLANDI

Elektrik piyasası, 2025 yılında özellikle yeni tesis kurulumlarıyla dikkat çekti. Lisans işlemleri 1.393'e yükselirken, üretim tarafında dev bir adım atıldı. Lisanslı üretim kapasitesi %105 artarak 5 bin 229 megavata fırladı. Yeni kapasitenin aslan payını 1.882 MW ile rüzgar, 1.360 MW ile hidroelektrik ve 960 MW ile güneş enerjisi oluşturdu. Sektördeki yenilenme süreci kapsamında 2 bin 252 megavatlık üretim lisansı ise iptal edildi.

PETROL VE GAZ PİYASASINDA BAYİLİKLER ÖNDE

Petrol, doğal gaz ve LPG segmentlerinde toplam 10 bin 448 lisans dağıtıldı. Sektörel bazda tablo şöyle şekillendi. Lisans sayısı yüzde 35,8 artışla 8 bin 291’e ulaştı. Bu artışın lokomotifi 7 bin 906 adetle yeni bayilikler oldu. Lisanslarda yüzde 24,1’lik bir gerileme yaşansa da otogaz bayilikleri 2 bin 16 lisansla gücünü korudu. Lisans sayısı yüzde 21,7 azaldı; dağıtım faaliyetleri 47 lisansla ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE ŞARJ AĞLARIYLA DONATILDI: 14 BİN İSTASYON BARAJI AŞILDI

Elektrikli araç ekosistemi 2025 yılının en hızlı büyüyen alanı oldu. Şarj hizmeti piyasasına 50 yeni işletmeci daha katılırken, altyapıda rekor artış kaydedildi.

Toplam soket sayısı %46,6 artarak 38 bin 808’e çıktı. Yeni devreye alınan 12 bin 762 soketin yarısı hızlı (DC), yarısı ise yavaş (AC) şarj olarak dengeli bir dağılım sergiledi. Türkiye genelindeki toplam şarj istasyonu sayısı 2024 sonundaki 10 bin 356 seviyesinden, 14 bin 323’e yükseldi.

YÜRÜRLÜKTEKİ TOPLAM LİSANS 28 BİNİ GEÇTİ

Piyasanın genel büyüklüğünü gösteren "yürürlükteki lisans" verilerine göre, Türkiye enerji piyasasında toplam 28 bin 323 aktif lisans bulunuyor. Elektrikte aktif lisans sayısı 3 bin 417’ye, petrolde 13 bin 333’e, sarj ağı işletmeciliğinde ise 182’ye yükseldi.