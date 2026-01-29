Endonezya’nın Java Adası doğusundaki Semeru Yanardağı, iki ayrı patlamayla yaklaşık 700 metre yükseğe kül sütunu gönderdi.

Antara ajansının aktardığına göre, Lumajang ve Malang ilçeleri sınırındaki Semeru Yanardağı’nda gün içinde iki kez volkanik patlama kaydedildi.

Semeru Yanardağı Gözlem İstasyonu yetkilisi Mukdas Sofian, yerel saatle 04.47 ve 07.20’de gerçekleşen patlamalarda külün sırasıyla 500 ve 700 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), zirveden 13 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan nehri boyunca güneydoğu sektöründe tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Yetkililer, bölge halkına volkanik enkaz ve lav akıntısı tehlikesi nedeniyle nehir yataklarından en az 500 metre mesafede durmaları çağrısında bulundu.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı içinde yer alan Semeru, Java Adası’nın en aktif volkanlarından biri olarak kabul ediliyor.