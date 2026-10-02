Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu

En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu

Peynir, Türkiye’de özellikle kahvaltılarda en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Her peynirin içerdiği besin değeri ise aynı değil. Healthline'in hazırladığı listeye göre en sağlıklı 9 peynir belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 1

Healthline, besin değerleri ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri dikkate alarak en sağlıklı peynirler hangileri? Sorusuna yanıt bulmak için bir araştırma yaptı. Gerçekleştirilen araştırmada peynirlerin içerdiği besin değerleri dikkate alındı. Bu yöntemle en sağlıklı 9 peynir sıralandı.

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 2

Günlük sofralarda sıkça tercih edilen bazı peynirlerin yer bulamadığı listede, zirveye çıkan peynir ise dikkat çekti. İşte en sağlıklı 9 peynir sıralaması...

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 3

9. Keçi peyniri

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 4

8. Cheddar

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 5

7. İsviçre peyniri

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 6

6. Parmesan

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 7

5. Rıcotta

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 8

4. Cottage Peyniri

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 9

3. FETA

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 10

2. Rokfor

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En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu - Resim: 11

1. Mozzarella

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