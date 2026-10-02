En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu

Healthline, besin değerleri ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri dikkate alarak en sağlıklı peynirler hangileri? Sorusuna yanıt bulmak için bir araştırma yaptı. Gerçekleştirilen araştırmada peynirlerin içerdiği besin değerleri dikkate alındı. Bu yöntemle en sağlıklı 9 peynir sıralandı.