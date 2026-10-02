Healthline, besin değerleri ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri dikkate alarak en sağlıklı peynirler hangileri? Sorusuna yanıt bulmak için bir araştırma yaptı. Gerçekleştirilen araştırmada peynirlerin içerdiği besin değerleri dikkate alındı. Bu yöntemle en sağlıklı 9 peynir sıralandı.
En sağlıklı 9 peynir belli oldu: Herkesin evinde bulunan peynirlere bakın ne oldu
Peynir, Türkiye’de özellikle kahvaltılarda en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Her peynirin içerdiği besin değeri ise aynı değil. Healthline'in hazırladığı listeye göre en sağlıklı 9 peynir belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
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Günlük sofralarda sıkça tercih edilen bazı peynirlerin yer bulamadığı listede, zirveye çıkan peynir ise dikkat çekti. İşte en sağlıklı 9 peynir sıralaması...
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9. Keçi peyniri
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8. Cheddar
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7. İsviçre peyniri
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6. Parmesan
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5. Rıcotta
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4. Cottage Peyniri
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3. FETA
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2. Rokfor
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1. Mozzarella
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