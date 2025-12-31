SGK verilerine göre, prim borcu olduğu sonradan tespit edilen emekli sayısı 1,3 milyona ulaşıyor. Emeklilerin toplam prim borcu 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2,9 milyar lira seviyesinde.

TBMM’de kabul edilen ve 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile emeklileri ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Emekliler isyanda! Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) geçmişe dönük prim borcu olduğu sonradan tespit edilen emeklilerin maaşlarında kesinti yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILACAK

Yeni düzenleme yarın (1 Ocak 2026) itibarıyla yürürlüğe girerken, kesinti oranı emekli maaşının yüzde 25’ini geçemeyecek.

İlgili kanunun 25’inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 24” eklendi. Yeni maddeye göre, SGK’dan emekli maaşı, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim ve genel sağlık sigortası (GSS) borçları, maaşlarından kesilecek.

Bu uygulama özellikle SSK ve Emekli Sandığı kapsamından emekli olanları ilgilendiriyor. Bu gruptaki sigortalıların emeklilik başvurusu sırasında geçmişe dönük prim borçları detaylı şekilde sorgulanmadan maaş bağlanabiliyor. Bu nedenle bazı emeklilerin prim borçları, yıllar sonra ortaya çıkıyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, BAĞ-KUR’luların emekli maaşı alabilmesi için ise tüm prim ve GSS borçlarının tamamen ödenmiş olması şartı aranıyor. BAĞ-KUR emeklileri bu yeni kesinti uygulamasından etkilenmeyecek. Geçmişte işten ayrıldığı dönemde GSS borcu oluşan ve daha sonra yeniden çalışarak emekli olan çok sayıda kişinin borcu, emeklilikten sonra tespit ediliyor.

Öte yandan, dul ve yetim maaşı alanlar da yüzde 25 kesintiden etkilenecek.