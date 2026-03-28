Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları aldatıcı içeriklere ve sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EGM'nin NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, dolandırıcıların “oltalama” yöntemiyle kişisel ve finansal bilgilere ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Vatandaşların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri aldatıcı içeriklere ve mesajlarla gelen şüpheli linklere karşı tetikte olmaları istendi.Videoda şu ifadelere yer verildi:

“Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız.”