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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 6 Ekim'de Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman Polis Memurumuz Ahmet Türkoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdürümüz, şehidimizin kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek kahraman şehidimizin mukaddes emaneti olan kıymetli ailesinin her daim yanında olduğumuzu vurguladı.

Bu vesileyle, vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyoruz" denildi.