Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Ankara'da polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu şehit olan Polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu’nun, görevi başında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu’na Yüce Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, makamı âli olsun."