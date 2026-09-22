Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sürpriz bir görev değişikliği yaşandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk’ün yerine Mülkiye Müfettişi Akif Pektaş getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün üst yönetiminde yeni bir değişiklik gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Baştürk’ün yerine Mülkiye Müfettişi Akif Pektaş atandı.

Teşkilatın üst yönetiminde gerçekleştirilen değişiklik, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sürpriz bir görev değişikliği olarak değerlendirildi.

ALİ BAŞTÜRK’ÜN YERİNE AKİF PEKTAŞ

Görev değişikliğinden önce Ali Baştürk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yeni görevlendirmeyle birlikte Mülkiye Müfettişi Akif Pektaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

EMNİYETTE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde son günlerde merkez ve taşra teşkilatını kapsayan önemli görev değişiklikleri gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 18 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değiştirilmiş, 24 il emniyet müdürü merkeze alınmış ve dört yeni Emniyet Genel Müdür Yardımcısı atanmıştı.

Kararname kapsamında Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.

BAŞTÜRK KOM VE SİBERDEN SORUMLUYDU

Ali Baştürk, daha önce gerçekleştirilen görev dağılımında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Baştürk, 1967 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Baştürk, 2006 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu.

AKİF PEKTAŞ YENİ GÖREVİNE GETİRİLDİ

Maliye müfettişi olarak görev yapan Akif Pektaş’ın, yeni görev dağılımıyla birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi.

Pektaş’ın hangi başkanlık ve dairelerden sorumlu olacağına ilişkin yeni görev dağılımının ayrıntıları ise henüz açık kaynaklara yansımadı.