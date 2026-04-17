Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Aralık 2025’te yayımlanan düzenlemeye rağmen emlak fiyatlarında beklenen düşüşün gerçekleşmediğini söyledi.

Gündüz, mevzuata göre satış bedelinin rayiç değerin iki katını aşamaması gerektiğini hatırlatarak, buna karşın uygulamada fiyatların 3 ila 5 katına, bazı bölgelerde ise 13 katına kadar çıktığını ifade etti.

SAHADA DEĞİŞİKLİK YOK

Düzenlemenin alt mevzuatla desteklenmediğini vurgulayan Gündüz, bu nedenle uygulamada herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirtti.

Neşet Gündüz

“Tüketiciler dava açsa bile alt düzenleme olmadığı için sonuç alma ihtimali düşük” diyen Gündüz, vatandaşların bu noktada yanıltılabileceğine dikkat çekti.

ARACILARA KARŞI UYARI

Bazı kişi ve grupların “dava açalım, hakkınızı alırız” vaadiyle ortaya çıktığını belirten Gündüz, bu tür yönlendirmelere karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Gündüz, “Bu tür girişimler tüketiciyi yanıltmaya yönelik olabilir, kesinlikle itibar edilmemeli” ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN ARAŞTIRIN ÇAĞRISI

Rayiç bedellerin ilgili komisyonlar tarafından belirlendiğini ve belediyelerin mevcut mevzuat çerçevesinde işlem yaptığını dile getiren Gündüz, kurumları suçlamanın doğru olmadığını belirtti.

Vatandaşlara işlem öncesi araştırma yapmaları çağrısında bulunan Gündüz, “Bulunduğunuz bölgedeki rayiç bedelleri önceden öğrenin, buna göre hareket edin. Sonradan başvuruyla çözüm beklemek gerçekçi değil” dedi.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Artan emlak fiyatlarının özellikle sabit gelirli vatandaşları zorladığını vurgulayan Gündüz, mevcut tabloya dikkat çekti.

“Gelir artışları yüzde 12-15 seviyelerinde kalırken, emlak fiyatlarındaki yükseliş çok daha yüksek. Bu nedenle konunun yeniden ele alınarak vatandaşın ihtiyaçlarına uygun yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor” diye konuştu.